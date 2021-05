Best Of SLO 2021

Best of SLO County 2021: Lifestyle

Best Hair Salon Indie Salon 1231 E. Grand Ave., suite 103, Arroyo Grande (805) 202-8992 indiesalon@mail.com indie-salon.com @indie.salon facebook.com/Indiesaloninc click to enlarge Photo By Jayson Mellom

TIME FOR A CUT? Nic Cano cuts Ben Schlesier's hair at The Ritual, which doubles as a men's clothing (and other cool things) store and won Best Barber Shop. Best Barber Shop The Ritual 787 Higuera St., SLO (805) 596-0360 theritual805.com @theritual805 Best Nail Salon @Nails 1519 Froom Ranch Way, SLO (805) 543-2268 business@atnails.com atnails.com @Nails facebook.com/nailsalons Best Lash Bar OATS 630 High St., SLO (805) 252-5353 oats.organic@gmail.com oats630high.com @oats_slo facebook.com/OATS630High Best Place for Skin Care Beauty Poet 1920 Broad St., SLO (805) 439-4114 beautypoet1920@gmail.com thebeautypoet.com @thebeautypoet facebook.com/thebeautypoet Best Place to Get Waxed The Cheeky Parlor 3000 Broad St., suite 102, SLO (805) 550-9591 hello@thecheekyparlor.com thecheekyparlor.com @thecheekyparlor facebook.com/cheekyparlor/?rf=2294969750715426 Best Place to Get a Massage Sycamore Mineral Springs Resort & Spa 1215 Avila Beach Drive, SLO (805) 595-7302 info@smsr.com sycamoresprings.com @sycamoresprings facebook.com/sycamoremineralsprings Best Health Club/Gym Kennedy Club Fitness Arroyo Grande, Atascadero, Paso Robles, SLO sloservice@kennedyclubs.com kennedyclubs.com @kennedyclubfitness facebook.com/pages/Kennedy-Club-Fitness/142524735785568 Best Yoga Studio Spark Yoga 977 E. Foothill Blvd., suite 111, SLO (805) 439-1848 hello@smileatspark.com smileatspark.com @sparkyogaslo facebook.com/smileatspark click to enlarge Photo By Jayson Mellom

BEST MARTIAL ARTS STUDIO Mallory and Chris Lovato take students to the next level at their Paragon Brazilian Jiu Jitsu studios. Best Martial Arts Studio Paragon Brazilian Jiu Jitsu SLO, Atascadero, Arroyo Grande (805) 305-7512 paragonslo@sbcglobal.net paragonbjjslo.com Best Alternative Healer Dr. Zoe Wells Naturopathic Medicine 2 James Way, suite 107-B, Pimso Beach (805) 295-6718 drzoefrontdesk@gmail.com drzoe.com @drzoewells facebook.com/DrZoeWells Best Life Coach Gemi Bertram-Lant (Nourish the Brain Institute) 668 Marsh St., suite 9, SLO (805) 550-7232 info@nourishthebrain.com nourishthebraininstitute.com @nourishthebraininstitute facebook.com/nourishthebraininstitute Best Plastic Surgeon Dr. Wally Hosn (Aesthetic Plastic Surgery Center) 1250 Peach St., suite D, SLO (805) 541-0330 office@drhosn.com iloveplasticsurgery.com @drwallyhosn facebook.com/drwallyhosn Best Lasik Surgery Pacific Eye SLO, Pismo Beach, Paso Robles (805) 545-8100 marketing@paceyemd.com paceyemd.com @paceyemd facebook.com/PacEyeMD Best Place to Buy CBD Megan's Organic Market 280 Higuera St., SLO (805) 592-1420 hello@megansslo.com megansorganicmarket.com @megansslo facebook.com/megansslo Best Cannabis Dispensary Megan's Organic Market 280 Higuera St., SLO (805) 592-1420 hello@megansslo.com megansorganicmarket.com @megansslo facebook.com/megansslo Best Budtender Leah Goldman of Megan's Organic Market 280 Higuera St., SLO (805) 592-1420 hello@megansslo.com megansorganicmarket.com @megansslo facebook.com/megansslo Best Cannabis Delivery Service Natural Healing Center 988 Huston St., Grover Beach 495 Morro Bay Blvd., Morro Bay (805) 201-1498 sales@nhcgroverbeach.com nhcdispensaries.com @nhcgroverbeach facebook.com/NaturalHealingCenterGroverBeach Best Smoke Shop Amsterdam Vape Cafe & Gallery 1519 W. Grand Ave., Grover Beach (805) 481-3585 amsterdamcafeandgallery@gmail.com amsterdamcafeandgallery.com @amsterdam_vapecafe facebook.com/amsterdamvapecafe